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01:40, 1 июня 2025Россия

В МЧС уточнили данные о погибших и пострадавших в Брянской области

МЧС: При обрушении моста в Брянской области пострадал 31 человек, погибли трое
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура

МЧС России привело уточненные данные о погибших и пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области. Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, пострадал 31 человек.

«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 - погибли», — уточняет МЧС. 28 пострадавших сейчас направлены в медицинские учреждения, где им окажут необходимую помощь.

В ведомстве также сообщили, что последствия аварии ликвидируют 180 специалистов и 60 единиц техники.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии. Пресс-служба Московской железной дороги сообщала, что причиной обрушения стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.

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