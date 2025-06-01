В МЧС уточнили данные о погибших и пострадавших в Брянской области

МЧС: При обрушении моста в Брянской области пострадал 31 человек, погибли трое

МЧС России привело уточненные данные о погибших и пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области. Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, пострадал 31 человек.

«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 - погибли», — уточняет МЧС. 28 пострадавших сейчас направлены в медицинские учреждения, где им окажут необходимую помощь.

В ведомстве также сообщили, что последствия аварии ликвидируют 180 специалистов и 60 единиц техники.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии. Пресс-служба Московской железной дороги сообщала, что причиной обрушения стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.