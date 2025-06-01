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10:42, 1 июня 2025Россия

В Госдуме объяснили смысл подрыва моста в Брянской области с 73 пострадавшими

В Госдуме назвали Украину террористическим государством после подрыва моста
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов назвал ужесточение позиции России и запугивание ее граждан целью, ради которой был осуществлен подрыв моста в Брянской области, в ходе которого пострадали 73 человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Картаполова, военной значимости в подрыве моста не было, но случившееся может ужесточить позицию России и вывести на агрессию перед переговорами. «Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина — террористическое государство», — заявил Картаполов журналистам.

Депутат добавил, что российские силовики разберутся в причинах трагедии, а военные добьются успеха в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 73 человек.

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