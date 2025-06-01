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18:41, 1 июня 2025Россия

В Минздраве назвали число находящихся на лечении пациентов после ЧП с поездом под Брянском

Минздрав: На лечении находятся 55 человек, пострадавших после ЧП под Брянском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Минздраве России назвали число пациентов, находящихся на лечении после чрезвычайного происшествия (ЧП) с поездом под Брянском. В ведомстве отметили, что в больницах остаются 55 человек, передает ТАСС.

По данным Минздрава, среди них есть четверо детей.

Еще 63 человека начали получать психологическую помощь после трагедии в Брянской области, пояснили в ведомстве.

До этого в клинике Рошаля в Москве рассказали, что младенец, пострадавший при крушении поезда под Брянском, находится в тяжелом состоянии.

По последним данным, в результате инцидента в Брянской области пострадали 73 человека, жизни семи граждан спасти не удалось.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Губернатор российского региона Александр Богомаз допустил, что мост был подорван. В Брянской области объявили трехдневный траур.

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