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18:23, 1 июня 2025Россия

Появились данные о состоянии пострадавшего при крушении поезда под Брянском младенца

Пострадавший при крушении поезда под Брянском младенец в тяжелом состоянии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Московская медицина»

Младенец, пострадавший при крушении поезда под Брянском, находится в тяжелом состоянии. Такие подробности появились у РИА Новости.

Заместитель директора по лечебной работе, главный врач клиники Рошаля в Москве Семен Мещеряков отметил, что ребенка поместили в реанимационное отделение.

«У нас двое детей — один был доставлен чуть раньше, это более маленький ребенок, ему четыре месяца. У него повреждения потяжелее, множественная травма. Есть переломы костей свода черепа, переломы костей таза, ушиб легких и переломы бедренных костей», — разъяснил медик.

По его словам, у другого мальчика, находившегося в момент случившегося в поезде, сотрясение головного мозга, перелом плечевой кости, а также легкая черепно-мозговая травма. Его готовят к операции, заметил Мещеряков.

Оба ребенка приходятся друг другу братьями, подчеркнул врач.

До этого сообщалось, что число пострадавших в Брянской области выросло до 73 человек. Среди них четверо детей, еще семерых граждан спасти не удалось.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Губернатор российского региона Александр Богомаз допустил, что мост был подорван.

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