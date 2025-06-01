В Подмосковье произошло массовое ДТП

На юго-востоке Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Пять автомобилей попали в аварию в районе Богородского городского округа Подмосковья. Об этом информирует ГУ МВД России по Московской области.

Как уточняется, авария произошла на 61-м километре трассы М-12.

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение грузового и четырех легковых автомобилей», — подчеркивается в сообщении.

В результате аварии водитель Nissan погиб на месте, а его пассажир пострадал и был госпитализирован. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус с пассажирами влетел в фуру, пострадали более десяти человек. Как отмечалось, авария произошла в районе деревни Кулаково. Автобус следовал по маршруту Озеры — Котельники, на высокой скорости врезался в фуру.

Перед этим стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora.