В РФС заявили о переговорах Карпина с одним клубом

Дюков: РФС дал одному клубу добро на переговоры с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что один из клубов получил добро от организации на ведение переговоров с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Об этом сообщает Sport24.

Он не уточнил, что это за команда. «Я уже неоднократно говорил — для нас более предпочтителен вариант, когда тренер работает только в сборной. Но пока нас не вернули, совмещение возможно», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось о том, что Карпин начал формировать тренерский штаб для работы в московском «Динамо». Отмечалось, что тренер уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в штабе бело-голубых.

В начале этого года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой.