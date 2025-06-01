Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:25, 1 июня 2025Россия

В российском регионе ввели красный уровень угрозы

Губернатор Артамонов: В Липецкой области введен красный уровень угрозы
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Липецкой области ввели красный уровень угрозы из-за риска атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он посоветовал жителям и гостям региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, было рекомендовано зайти в ближайшее здание или паркинг.

Артамонов попросил людей оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Ранее 1 июня в нескольких российских регионах усилили меры безопасности после атак беспилотников на Курскую и Брянскую области. Так, в Тульской области будут проведены обследования мостов и путепроводов, а также проверены системы видеонаблюдения. В Бурятии также поручили повысить меры безопасности на всех стратегических объектах

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы

    В Киеве рассказали об ожиданиях от состава делегаций в Стамбуле

    Заключенные спасли женщину и троих детей после торнадо

    Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Акроном»

    В российском регионе ввели красный уровень угрозы

    Минобороны сообщило о задержаниях после атак на военные аэродромы

    Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы

    Появились данные о состоянии пострадавшего при крушении поезда под Брянском младенца

    Украина заранее предупредила Трампа о готовящихся атаках на Россию

    Названы признаки опасной для здоровья черешни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости