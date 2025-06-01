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16:26, 1 июня 2025Россия

В Бурятии усилили меры безопасности после атаки дронов

Глава Бурятии рассказал об усилении мер безопасности на стратегических объектах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Зорикто Дагбаев / РИА Новости

В Республике Бурятия усилили меры безопасности после атаки дронов в Усольском районе Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Алексей Цыденов.

Глава республики отметил, что меры безопасности повышены на всех стратегических объектах Бурятии. При этом Цыденов попросил ориентироваться только на официальную информацию, отметив, что в соцсетях распространяется множество домыслов и слухов.

Глава Бурятии связал случившееся с грядущим вторым этапом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. «Завтра должен был начаться второй этап переговоров в Стамбуле. Враг пытается максимально сорвать любой разговор о мире», — заявил Цыденов.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали несколько российских регионов. Под удар попали Мурманская и Рязанская области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

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