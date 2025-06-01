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15:45, 1 июня 2025Россия

Власти ответили на слухи о мощном взрыве в Североморске

Евменьков: Информация о взрыве в Североморске не соответствует действительности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Власти ответили на слухи о мощном взрыве в Североморске Мурманской области. Глава города Владимир Евменьков отметил, что данная информация не соответствует действительности. Его комментарий приводит агентство «СеверПост.ru».

Представитель властей пояснил, что ситуация в Североморске стабильна, никаких угроз не зафиксировано. Он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространились данные о том, что в Североморске прогремел сильный взрыв.

Ранее в воскресенье, 1 июня, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион подвергся атаке беспилотников. Он подчеркнул, что на месте начали работу правоохранители и сотрудники экстренных служб. Других деталей о происшествии Чибис не раскрыл.

Еще раньше жители Оленегорска в Мурманской области рассказали об атаке беспилотников, вылетевших из фуры, которая была припаркована у местной заправки.

Вот это да!
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