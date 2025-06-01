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16:34, 1 июня 2025Интернет и СМИ

Врачи перечислили красные флаги для мужчин старше 40

Врач Продеус назвал импотенцию красным флагом для мужчин после 40 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале четыре красных флага, на которые следует обратить внимание мужчинам старше 40 лет. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на сайте телеканала.

Гандельман объяснил, что чаще всего мужчины, достигшие 40 лет, сталкиваются с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. По словам кардиолога, у них вырастает риск инфаркта и инсульта. О близости этих заболеваний могут говорить высокое давление и проблемы с потенцией. Если они появились, Гандельман рекомендовал обращаться к врачу.

Кроме того, у мужчин старше 40 лет часто обнаруживают колоректальный рак и рак простаты. На то, что болезни развиваются, указывать еще два красных флага: трудности с мочеиспусканием и кровь в кале. Чтобы избежать развития рака, врачи посоветовали регулярно проходить колоноскопию.

Ранее врачи Татьяна Шаповаленко и диетолог Елена Коршун дали три совета россиянам старше 40 лет. В частности, они призвали есть больше овощей и фруктов и гулять по 45 минут в день.

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