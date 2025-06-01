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12:21, 1 июня 2025Россия

ВС России взяли еще один населенный пункт в Сумской области

Минобороны России сообщило о взятии Алексеевки в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка», — рассказали в Минобороны. Дополнительных подробностей о взятии села не сообщается.

29 мая глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил о сложной ситуации из-за продвижения ВС России. Чиновник отметил, что обязательную эвакуацию уже объявили в 202 населенных пунктах региона.

Ранее ВС России уничтожили две установки HIMARS производства США в Сумской области посредством удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, российские военные сбили 169 беспилотников самолетного типа.

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