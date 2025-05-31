Российские войска уничтожили еще две пусковые установки HIMARS

ВС России уничтожили две установки HIMARS производства США в Сумской области

Российские войска уничтожили еще две установки ракетных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации в Telegram.

Согласно публикации, две пусковые установки HIMARS, произведенные в США, подвергли уничтожению в Сумской области посредством удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России сбили 169 беспилотников самолетного типа.

Армия России продолжает развивать наступление в Харьковской области. 29 мая Минобороны заявило о переходе под российский контроль населенного пункта Строевка Харьковской области. Ранее Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля еще над одним населенным пунктом Харьковской области — Радьковкой. Его заняли военнослужащие группировки войск «Запад».