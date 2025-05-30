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13:47, 30 мая 2025Бывший СССР

Украинские власти заявили о сложной ситуации из-за продвижения ВС РФ в Сумской области

Глава ОВА Григоров: Ситуация в Сумской области сложная из-за продвижения ВС РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские власти характеризуют ситуацию в Сумской области на севере страны как сложную из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации (РФ). Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Григоров в эфире телемарафона, запись которого он опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ситуация сложная. Эвакуация у нас проходит очень активно», — сказал он.

Чиновник отметил, что обязательную эвакуацию уже объявили в 202 населенных пунктах региона. По его словам, за неделю эвакуированы были свыше 500 людей. При этом Григоров допустил расширение эвакуационной зоны в случае осложнения ситуации на передовой.

Он также подчеркнул, что некоторые люди отказываются выезжать из своих домов. Глава ОВА добавил, что такие случаи не единичны.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что наступление российских войск в Сумской области усиливается с каждым днем. Как отмечают авторы проекта, наиболее активные боевые действия идут в районах населенных пунктов Водолаги, Владимировка и Константиновка.

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