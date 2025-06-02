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11:13, 2 июня 2025Россия

18-летняя россиянка попала под поезд и не выжила

В Свердловской области 18-летняя девушка попала под поезд и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Свердловской области 18-летняя девушка попала под поезд и не выжила. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, она находилась вблизи железнодорожного моста через реку Ница в Ирбите. Горожанка получила тяжелые травмы, прибывшие медики не сумели ее реанимировать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Представители правоохранительных органов начали допрашивать свидетелей.

До этого сообщалось, что житель Выксы в Нижегородской области попал под поезд и выжил. Мужчина перенес частичную ампутацию ног и рук.

Следователи рассказали, что начали проводить проверку и устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Еще раньше житель Павловска попал под грузовой поезд между станциями Купчинская и Шушары в Санкт-Петербурге.

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