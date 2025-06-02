Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:40, 2 июня 2025Ценности

Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

Актер Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на фестивале Tudum из-за седой бороды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский актер Бен Аффлек высмеял друга детства и коллегу Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности. Материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что артисты посетили ежегодный фестиваль стримингового сервиса Netflix — Tudum — в Инглвуде, штат Калифорния. При этом 54-летний Дэймон предстал на сцене в белой футболке, бежевых брюках и с удлиненной седой бородой. Аффлек обратил внимание на волосяной покров на лице приятеля, сделав его объектом шутки.

«Я надеялся, что Мэтт сбреет бороду перед Tudum. И вот мы здесь», — заявил актер.

Известно, что Деймон отрастил бороду для роли в фильме «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана.

В апреле Бен Аффлек привлек внимание СМИ новой татуировкой на фото со съемок фильма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    В тоннеле России неожиданно появилась огромная «дыра в ад»

    Ракетную опасность объявили в российском регионе после окончания переговоров в Стамбуле

    Влюбленные завтракали в пекарне на греческом острове и оказались под колесами джипа

    В Раде назвали неприемлемым одно условие России в ходе переговоров

    Раскрыт ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов»

    Зеленский попросил денег у Европы после переговоров в Стамбуле

    В европейской стране заявили о желании продолжить энергетическое сотрудничество с Россией

    В России оценили итоги переговоров России и Украины

    Объявлен новый тренер СКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости