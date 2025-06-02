Депутат назвал достаточное для россиян количество банковских карт

Депутат Госдумы счел достаточным наличие пяти банковских карт у человека

В рамках запланированного российскими властями ограничения числа банковских карт, оформленных на одного человека, стоило бы ввести порог в пять единиц на гражданина. Такое мнение в ходе пленарной сессии «Цифровые мошенники. Киберреальность российской экономики» высказал на ЦИПР-2025 глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Пятью или двадцатью... Я — за пять! Куда двадцать карт человеку? В карман не поместится», — высказался депутат, отметив, что такого количества вполне достаточно, а выявлять наиболее удобные банки должна конкурентная среда.

С точки зрения парламентария, напомнившего, что в ЦБ подтвердили проект по поводу карт, стоит также подумать над запретом физлицам пользоваться услугами виртуальных телефонных станций, поскольку ими активно пользуются обманывающие граждан мошенники. В целом, считает Боярский, такая услуга бывает нужна бизнесу, но не обычным россиянам.

О том, что уже осенью в России могут ввести лимит на количество банковских карт, на прошлой неделе рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициативу объясняют борьбой с дропперами. Ожидается, что депутаты начнут рассматривать ее в июне.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых банками карт.