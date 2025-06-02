Девушка сделала ДНК-тест и узнала годами скрываемый секрет матери

Пользовательница Reddit под ником NoLine5340 поделилась историей о том, как она сделала ДНК-тест и узнала секрет, который мать годами скрывала от нее. Девушка призналась, что вскрывшаяся правда причинила ей боль.

«Моего отца не стало около десяти лет назад из-за рака. Я никогда не была похожа на него. Если бы вы спросили, было ли у нас что-то общее, то я бы ответила, что мы оба любили друг друга, а также обладали упрямством, которое способно свернуть горы. Меня беспокоило то, что я не находила его черт лица у себя, когда смотрела в зеркало», — рассказала девушка и уточнила, что ее родители оба белые, в то время как у нее смуглая кожа.

Она решила сделать ДНК-тест и выяснила, что отец на самом деле ей не родной. Тогда девушка позвонила отчиму и сообщила ему о своем открытии. От него авторша поста узнала, что однажды ее мать накачали наркотиками на вечеринке, а затем изнасиловали. Вскоре после этого она забеременела.

«Она оставила ребенка, потому что это произошло в тот период, когда она и мой отец пытались зачать ребенка. (...) Она считает, что мой отец мне родной. Тот факт, что она никогда не пыталась узнать правду, говорит о том, что у нее травма», — отметила девушка.

По словам рассказчицы, она теперь жалеет о том, что сделала ДНК-тест. «Мой мир рухнул, и это моя вина. (...) Лучше бы у моей мамы был ребенок, которого она хотела», — добавила она.

Большинство пользователей призвали девушку ни в чем не винить себя. «Ваш отец не был дураком, он все знал. Скорее всего, ему было известно и об изнасиловании. Это значит, что он все равно вас любил», «Мне очень жаль, что с вами, вашей матерью и вашим отцом так поступили. Как бы я хотел вас обнять», «Ваша мать хотела вас. Она выбрала вас», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что узнал неприятную правду о жене после посещения вечеринки и задумался о разводе. Комментаторы сочли его решение обоснованным.