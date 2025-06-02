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13:50, 2 июня 2025Культура

Экс-директор «Тату» ответил на слухи о возвращении группы

Продюсер Дзюник: Группа «Тату» воссоединилась ради крупных гонораров
Ольга Коровина

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Бывший концертный директор поп-группы «Тату», продюсер Леонид Дзюник заявил, что экс-солистки коллектива Юлия Волкова и Елена Катина объединились ради разового выступления с большим гонораром. Об этом пишет «Абзац».

Ранее Волкова опубликовала совместное фото с Катиной, намекнув, что группа вернется на сцену. По словам Дзюника, речь вряд ли идет о полноценном воссоединении. Продюсер отметил, что у артисток нет иных причин для совместной работы, кроме крупного гонорара.

«Они могут определенные песни не исполнять в публичном пространстве. На корпоративах, я полагаю, будут петь вообще все», — добавил бывший директор культовой группы нулевых.

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске со своими хитами после девятилетнего перерыва. Тогда артистки заявили, что это «разовая акция». В октябре 2024-го сообщалось, что группа воссоединилась ради выступлений на частных мероприятиях за 15 миллионов рублей. Отмечалось, что отдельные концерты исполнительниц стоят в 14 раз дешевле.

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