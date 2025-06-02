Глава МИД Турции оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Фидан заявил об окне возможностей в украинском урегулировании из-за Трампа

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что нацеленность президента США Дональда Трампа на урегулирование украинского конфликта открывает «окно возможностей». Соответствующее заявление он сделал в ходе речи перед началом переговоров между делегациями России и Украины, трансляция доступна на YouTube-канале Baku TV.

«Мы высоко оцениваем подход США к урегулированию конфликта. Решительность Трампа открывает окно возможностей в данном отношении», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Турции раскрыл темы второго раунда российско-украинских переговоров. По его словам, делегации России и Украины планируют обсудить возможность прекращения огня, а также потенциальную встречу лидеров двух стран. Также Фидан выразил надежду, что в ходе переговоров представители Москвы и Киева достигнут новых договоренностей по обмену пленными.

2 июня в дворце Чираган в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.