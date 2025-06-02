Губернатор оценил обстановку в Иркутской области после первой с начала СВО атаки на Сибирь

Иркутский губернатор Кобзев назвал контролируемой обстановку в Усольском районе

Обстановка в Усольском районе Иркутской области, который был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), контролируемая, угрозы для населения нет. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«На территории происшествия по-прежнему действует ограничение доступа. Для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе. Действует объезд через село Мальта», — сообщил губернатор.

Он добавил, что его первый заместитель Роман Колесов назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями района. Кобзев обратился к жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации, а также не поддаваться панике и воздержаться от обсуждения произошедшего в интернете.

Украина впервые с начала СВО пыталась ударить по Сибири 1 июня. Беспилотники, которые вылетели из фуры, атаковали Усолье-Сибирское в Иркутской области, под удар попала воинская часть в поселке Средний. Местные жители пытались самостоятельно обезвредить взлетавшие из фуры FVP-дроны: они залезли на нее и стали метать в беспилотники крупные булыжники. Власти Иркутской области захотели их наградить.

В Иркутской области, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать военный аэродром, где в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Украина также пыталась атаковать военные аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.