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18:02, 2 июня 2025Мир

Фигуру Макрона похитили

Franceinfo: Восковую фигуру Макрона похитили из музея Гревен в Париже
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона похитили из музея Гревен в Париже. Об этом сообщает радио Franceinfo со ссылкой на источник.

«Восковая статуя Эммануэля Макрона была украдена утром в понедельник, 2 июня, из музея Гревен в 9-м округе Парижа», — говорится в материале.

Согласно предварительным результатам расследования, две женщины и мужчина переоделись в сотрудников музея, завернули статую Макрона в плед и вынесли ее через пожарный выход.

Позднее неизвестный мужчина связался с музеем и взял на себя ответственность за содеянное. Он представился членом международной экологической организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России). Руководство музея сразу сообщило об этом в полицию.

По данным источника, стоимость фигуры составляет 40 тысяч евро.

Ранее в Словении украли бронзовую статую, установленную в честь супруги президента США Мелании Трамп. Неизвестные обрубили статую по лодыжки и увезли на телеге.

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