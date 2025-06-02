Мирные жители пострадали при ударах ВСУ по гражданским автомобилям в российском регионе

Богомаз заявил о двух пострадавших при ударах ВСУ по машинам в Брянской области

В Брянской области двое мирных жителей пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским автомобилям в селах Азаровка и Полевые Новоселки. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинские FPV-дроны целенаправленно атаковали машины мирного населения. Двоих раненых мужчин доставили в медучреждения для оказания помощи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников в поселке Разумное. По его словам, обломки повредили лобовое стекло легкового автомобиля. Кроме того, из-за взрыва дрона загорелась крыша надворной постройки в поселке Октябрьский.

В ночь на 1 июня также был атакован Курск. По данным властей, повреждены автомобили, 13 частных жилых домов и два многоквартирных, здания кожвендиспансера и городской больницы №1.