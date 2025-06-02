Власти уточнили данные о разрушениях после ночной атаки ВСУ на столицу региона России

Хинштейн: После ночной атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск повреждены 13 частных жилых домов и два многоквартирных. Данные о разрушениях в региональной столице уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, также повреждены автомобили и здания кожвендиспансера и городской больницы №1. «Все повреждения зафиксированы комиссией. В ближайшее время бригады приступят к восстановительным работам. Никто из жителей не останется без внимания!» — заверил Хинштейн.

Он также приложил к посту новые фотографии, на которых видно поврежденные дома, а также совершающих обход представителей местных властей.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с вечера 1 июня до 2:00 2 июня российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 162 украинских беспилотника самолетного типа. 57 из них поразили над территорией Курской области.

В Липецкой области один из дронов упал и взорвался возле жилого многоквартирного дома. Этот момент удалось запечатлеть на камеру местному жителю.