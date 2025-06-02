Нарушения сна оказались связаны с неожиданным эффектом

Neuroscience: Расстройства сна могут привести к повреждению слухового аппарата

Ученые из Медицинского университета ВВС Китая обнаружили, что расстройства сна и потеря слуха могут быть тесно связаны — и не только статистически, но и биологически. Обзор десятков исследований, опубликованный в журнале Neuroscience, показал: оба состояния имеют общие физиологические механизмы и взаимно усугубляют друг друга.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек сталкивается с нарушениями сна хотя бы раз в жизни. И хотя ранее уже обсуждалось, что бессонница, апноэ и другие расстройства могут мешать полноценному сну людям с нарушенным слухом, теперь выяснилось, что и плохой сон способен способствовать дальнейшему снижению слуха.

Авторы работы объясняют: различные фазы сна по-разному влияют на восприятие звуков. Например, во время фазы медленного сна слух остается относительно активным, тогда как в фазе быстрого сна он значительно снижается. Но при хроническом недосыпе или фрагментированном сне эта регуляция нарушается — и может со временем привести к повреждению слухового аппарата.

Есть и обратная связь: люди с тугоухостью, как правило, сильнее реагируют на фоновый шум, что мешает засыпанию и вызывает частые пробуждения. В результате ухудшается качество сна, а стресс усиливает воспалительные процессы, влияющие на слуховые нервы.

Ученые призывают рассматривать слух и сон как взаимосвязанные показатели общего здоровья. Они считают, что более глубокое понимание механизмов между ними поможет создать персонализированные подходы к лечению бессонницы и профилактике снижения слуха.

Ранее ученые также описали, как сон влияет на точность воспоминаний. Специалисты обнаружили, что сон не только помогает сохранить память, но и делает ее точнее.