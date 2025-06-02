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15:31, 2 июня 2025Путешествия

Назван срок появления интернета в российских самолетах

Интернет может появиться в российских самолетах в 2027-2028 годах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

Интернет может появиться в российских пассажирских самолетах в 2027-2028 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова.

Уточняется, что это станет возможно через шесть месяцев после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки.

Ранее Щербинский районный суд Москвы признал незаконными требования российской авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади. Специалисты установили, что лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади.

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