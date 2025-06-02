Названо место побега устроившего поджог на ракетном корабле «Серпухов» моряка

В Калининграде суд назначил заочно осужденному Терехову первые 10 лет тюрьмы

Балтийский флотский военный суд Калининграда назначил пожизненно осужденному 32-летний Александр Терехов первые 10 лет тюрьмы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Остальной срок он будет отбывать в колонии особого режима. В ведомстве отметили, что после преступления Терехов сбежал на территорию Украины.

По версии следствия, в апреле 2024 года осужденный, который проходил военную службу и выступал против проведения спецоперации, решил выполнить задание неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины и поджечь помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области. Своими действиями он нанес миллионный ущерб Минобороны России. После преступления он сбежал из России.

Ранее сообщалось, что Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил Терехова к пожизненному лишению.