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17:29, 2 июня 2025Забота о себе

Названы главные причины возникновения опасного вида рака

Онкоуролог Сысоев предупредил о риске рака почки из-за лишнего веса
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom  

Онкоуролог Александр Сысоев заявил, что рак почки является опасным и агрессивным. Главные причины возникновения данного заболевания он назвал в разговоре с изданием «Газета.Ru».

Сысоев предупредил курильщиков, что они находятся в группе риска. Причем негативно сказывается на здоровье не только содержащийся в сигаретах никотин, как принято думать, но и другие вещества, такие как бензол и нитрозамины. Также этот вид рака может возникнуть из-за лишнего веса, добавил медик.

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Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с эндокринными нарушениями, в том числе с инсулинорезистентностью, дисбалансом липидного обмена и повышенным уровнем холестерина в крови. Еще одной уязвимой категорией являются пациенты с хроническими патологиями почек. В заключение специалист отметил, что роль может сыграть и наследственность.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о профилактике рака кожи. По ее словам, любителям солярия стоит отказаться от походов туда.

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