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18:37, 2 июня 2025Наука и техника

Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

Defence24: Киев атаковал российские аэродромы FPV-дронами «Оса»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев использовал FPV-дроны «Оса», которые могут нести до 2,5 килограмма груза, для атаки российских аэродромов. Особенности аппаратов назвало польское издание Defence24.

«"Оса" отличается компактной закрытой конструкцией, защищающей электронику от механических и погодных повреждений. В отличие от большинства доступных на рынке FPV-дронов, которые имеют "скелетную" структуру и открытую проводку, у "Осы" закрытый корпус и усиленные точки крепления антенн», — пишет издание.

Аппарат со взлетной массой пять килограммов может провести в воздухе 15 минут. Максимальная скорость аппарата составляет 150 километров в час, а дальность полета — 8 километров.

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Отмечается, что беспилотники могут нести различные боевые части, включая кумулятивные, осколочно-фугасные и термобарические.

Ранее руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин сообщил, что дронами, которые использовали в ходе атаки, управляли при помощи программного обеспечения с открытым исходным кодом Mission Planner с режимом AltHold.

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