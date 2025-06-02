В Азербайджане приостановили вещание российского телеканала «Матч ТВ»

В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала «Матч ТВ». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аудиовизуальный совет республики.

Сообщается, что на территории Азербайджана с 1 июня была приостановлена ретрансляция каналов «Матч!», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», «Матч! Премьер», «Матч! Игра», «Матч! Арена» и «Матч! Страна». Причиной стало отсутствие прав на вещание.

Ранее во Франции запретили вещание двух российских телеканалов из-за санкций Евросоюза. Уточнялось, что ограничения коснулись Пятого канала и СТС.