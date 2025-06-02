Премьер-министр Польши анонсировал голосование о вотуме доверия правительству

Премьер Польши Туск анонсировал голосование о вотуме доверия правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время на голосование в парламенте страны будет вынесен вопрос о доверии правительству. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Политик анонсировал голосование вскоре после победы на президентских выборах консерватора Кароля Навроцкого, поддерживаемого консервативной партией «Право и справедливость». Эта партия требует отставки правительства.

«Сложно предугадать, какое будет отношение нового президента. Если он выскажет желание сотрудничества, то это будет позитивное удивление, но мы ответим с полной открытостью», — заявил польский премьер.

Ранее стало известно, что Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента Польши с 51 процентом голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрал 49 процентов голосов.

По данным Politico, победа Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском.