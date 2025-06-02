Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:47, 2 июня 2025Наука и техника

Раскрыты технические детали организации атаки на военные аэродромы России

Научный сотрудник ЦАСТ Лямин об атаке на аэродромы: Израиль применял подобное
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

С технической точки зрения в операции Вооруженных сил Украины по атаке на российские аэродромы нет ничего удивительного и нового, высказался в беседе с «Царьградом» обозреватель Влад Шлепченко. Он напомнил, что в 2023 году украинский диверсант при помощи дронов атаковал самолет ДРЛО А-50У, находившийся на белорусской авиабазе Мачулищи.

Шлепченко добавил, что управление БПЛА было организовано через ретрансляционный пункт со спутниковой антенной, передающей сигнал на Украину или в другие страны. В обратную сторону шло управление на летательный аппарат, использующийся для удара.

О том, что подобное не является украинским ноу-хау, отметил и старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. Он уточнил, что аналогичную операцию еще несколько лет назад применял Израиль для осуществления атаки на иранские объекты.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитывались в Минобороны 1 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    В России мигрантов выстроили в шеренгу, положили лицом на землю и сняли на видео

    Девять месяцев не замечавшая беременность россиянка родила в туалете офиса в Москве

    В МИД ответили на вопрос о новом после России в Турции

    Зеленский раскрыл темы переговоров России и Украины в Стамбуле

    Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

    Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в красном купальнике

    Российская делегация приехала на переговоры с Украиной

    Работники железной дороги поделились ситуацией накануне подрыва моста под Брянском

    Двое россиян помогали мошенникам обманывать соотечественников на миллионы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости