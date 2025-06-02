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15:03, 2 июня 2025Культура

Рэпера Icegergert проверят на пропаганду нацистской символики и наркотиков

МВД проверит рэпера Icegergert на пропаганду нацистской символики и наркотиков
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Общественный деятель и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что популярного рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) проверят на пропаганду нацистской символики и наркотиков. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам активистки, делом уже занимается главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве.

«МВД направило на лингвистическое исследование треки Icegergert на предмет наличия пропаганды нацистской символики, символики экстремистских организаций, а также пропаганды наркотиков», — написала Мизулина, добавив, что организация получила письменный ответ на свой запрос.

Ранее стало известно, что во время массовой драки на концерте Icegergert в Уфе один из участников достал пистолет.

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