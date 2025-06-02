Российская делегация отправилась к месту переговоров в Стамбуле

Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле и отправилась на переговоры

Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле и отправилась на место переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Начало встречи, которая пройдет во дворце Чираган, ожидается 2 июня в 13:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что с открытым для прессы вступительным словом перед началом переговоров выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Также на встрече будет присутствовать глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын.

Российская сторона на переговорах с Украиной будет представлена помощником президента России Владимиром Мединским, замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным, заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорем Костюковым. Состав делегации в сравнении с первым раундом переговоров не изменился.