Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 2 июня 2025Россия

Российский регион более чем в полтора раза сократил выплаты бойцам СВО

В Башкирии на 600 тысяч рублей сократили выплаты для новобранцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Башкирии резко сократили выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «РБК-Уфа».

«Подъемные» новобранцам сократили сразу на 600 тысяч рублей — с 1,6 до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, вдвое меньше будут получать те, кто заключил контракт в столице республики Уфе — 600 тысяч рублей вместо 1,2 миллиона рублей. При этом муниципальная выплата сохранится на прежнем уровне — 700 тысяч рублей, отмечает издание.

Башкирия стала не первым регионом, где сократили выплаты добровольцам СВО. Ранее аналогичное решение приняли власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Там выплату урезали с 3,1 до 1,9 миллиона рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    На Украине заявили о крупнейшем продвижении ВС России с начала года

    Стало известно об уничтожении украинского пункта БПЛА

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости