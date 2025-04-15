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15:08, 15 апреля 2025Россия

Российский регион решил сократить выплаты для добровольцев СВО

В ЯНАО решили сократить выплаты для отправляющихся на СВО добровольцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) решили сократить выплаты для добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию (СВО). Это следует из сообщения пресс-службы губернатора региона Дмитрия Артюхова.

По информации властей, с 15 апреля заключающим контракт добровольцам будут выплачивать по 1,9 миллиона рублей, в то время как до 14 апреля выплата составляла 3,1 миллиона рублей. При этом, часть военнослужащих сможет получить выплату в прежнем объеме.

«Гражданам, реализовавшим право на единовременную выплату до даты вступления в силу настоящего постановления, осуществляется перерасчет ее размера с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением», — говорится в постановлении правительства региона.

Ранее размер выплаты был сокращен и в Ростовской области.

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