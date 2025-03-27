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10:27, 27 марта 2025Россия

Российский регион впервые понизил выплату при заключении контракта с Минобороны

В Ростовской области понизили выплату при подписании контакта с Минобороны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Ростовской области понизили выплату при подписании контакта с Минобороны. Об этом сообщает портал Donnews.ru.

На сокращение выплат власти региона пошли впервые за период проведения спецоперации. Издание отмечает, что раньше добровольцам СВО, заключившим контракт на территории региона, выплачивали 1,2 миллиона рублей. Сейчас размер выплаты составляет 1 миллион рублей.

В областном правительстве пояснили, что хотели таким образом дифференцировать выплаты. Так, 1 миллион получат все подписавшие контракт на территории региона граждане вне зависимости от того, в какую воинскую часть они убудут после этого. При отправке в резервную часть, расположенную за пределами региона, новобранцы будут получать 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Марий Эл в очередной раз увеличили выплату для добровольцев спецоперации. Таким образом, добровольцы, призвавшиеся в войска с территории региона, теперь получают до 2,6 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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