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09:01, 2 июня 2025Мир

В США раскрыли планы НАТО в отношении России

Business Insider: НАТО планирует захватить аэродромы России в случае конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта. Планы Североатлантического альянса в отношении России раскрыл журналист Business Insider Джейк Эпштейн.

Отмечается, что журналист присутствовал во время военных учений в Финляндии, имитирующих тактическую операцию по высадке воздушного десанта. По его словам, во время учений финские и польские солдаты отрабатывали захват взлетно-посадочных полос, поскольку их контроль необходим для быстрой переброски войск. Эпштейн подчеркнул, что это может иметь решающее значение.

Ранее политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Никита Липунов заявил, что балтийский регион может стать зоной военно-политической напряженности между Россией и странами Запада. Он пояснил, что об этом говорят попытки флотов Эстонии и Финляндии задерживать идущие в российские порты корабли.

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