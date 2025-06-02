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10:16, 2 июня 2025Бывший СССР

Стала известна деталь встречи Путина с Назарбаевым

Встреча Путина с Назарбаевым носила частный характер
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым носила частный характер, так как их связывает многолетняя дружба. Об этом заявил пресс-секретарь бывшего казахского лидера Айдос Укибай.

«В связи с запросами СМИ сообщаю: визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь добавил, что личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой, и подчеркнул, что контакты с Назарбаевым поддерживает и ряд других мировых лидеров. Кроме того, Укибай отметил, что экс-президент постоянно проживает в Казахстане, а сообщения о его выезде за рубеж не соответствуют действительности.

Президент России Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым 29 мая 2025 года. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в этот день бывший президент Казахстана находился в Москве.

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