Стало известно о передаче Украиной России одного документа

Ермак: Украина передала России список детей, которых необходимо вернуть

Киев во время второго раунда переговоров передал Москве список детей, которых необходимо вернуть в страну. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

«Возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о передаче российской версии меморандума украинской стороне. В документе Москва изложила условия прекращения огня и завершения конфликта.

Позднее ТАСС со ссылкой на источники анонсировал третий раунд переговоров России и Украины. Собеседник агентства подтвердил, что повторная встреча состоится, но подробности пока не раскрываются.