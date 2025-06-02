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16:31, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о передаче Украиной России одного документа

Ермак: Украина передала России список детей, которых необходимо вернуть
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Киев во время второго раунда переговоров передал Москве список детей, которых необходимо вернуть в страну. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

«Возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о передаче российской версии меморандума украинской стороне. В документе Москва изложила условия прекращения огня и завершения конфликта.

Позднее ТАСС со ссылкой на источники анонсировал третий раунд переговоров России и Украины. Собеседник агентства подтвердил, что повторная встреча состоится, но подробности пока не раскрываются.

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