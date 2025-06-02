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11:10, 2 июня 2025Бывший СССР

У Киева появились опасения насчет Запада после атак на аэродромы

Киев опасается ухудшения отношений с Западом после атаки на аэродромы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Киеве обеспокоены, что после атаки на российские военные аэродромы от Украины отвернутся западные партнеры. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Есть опасения, что это станет Синопом», — сказал собеседник, имея в виду Синопское морское сражение времен Крымской войны, в которой черноморская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкую эскадру, после чего Россия оказалась в международной изоляции.

Ранее украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры. Ее возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.

До этого Украина в ночь перед переговорами в Стамбуле выпустила по России свыше 150 дронов.

Вот это да!
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