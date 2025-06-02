Представитель МИД Украины Тихий: Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры. О этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «Общественное».

По его словам, встреча запланирована на вторую половину дня. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

Ранее место переговоров России и Украины начали проверять на наличие бомбы. Помещения обследуют с помощью собак, а у входа в здание установили турникеты для проверки гостей.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются ударить беспилотными летательными аппаратами по приграничным районам России перед переговорами представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

