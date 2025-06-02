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08:55, 2 июня 2025Бывший СССР

МИД уличил Киев в попытках удара по приграничью России перед переговорами

Мирошник: Киев пытается ударить дронами по приграничью России перед переговорами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ударить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по приграничным районам России перед переговорами представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

«Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение», — написал дипломат.

Вечером 1 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за полтора часа более 50 БПЛА. Они были перехвачены над Курской, Белгородской, Орловской и Брянской областями.

Утром 2 июня Курская атомная электростанция (АЭС) отчиталась о работе после сообщений о попытке удара ВСУ. Представители объекта заявили, что радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

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