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09:09, 2 июня 2025Мир

Место переговоров России и Украины начали проверять на наличие бомбы

РИА: Место переговоров России и Украины в Стамбуле проверяют на наличие бомбы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Службы безопасности проверяют место переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле на наличие бомбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во дворце Чираган, где состоится встреча представителей Москвы и Киева, начались поиски на предмет взрывного устройства. Помещения обследуют с помощью собак, а у входа в здание установили турникеты для проверки гостей.

Ранее замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что альтернативные Стамбулу площадки для переговоров России и Украины пока не требуются.

Переговоры представителей Москвы и Киева начнутся 2 июня в 13:00 мск. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул и получила украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта.

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