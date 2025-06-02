В Германии заподозрили участие США в атаках Украины на Россию

Дагделен: Удары ВСУ по РФ были бы невозможны без поддержки Запада

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам были бы невозможны без поддержки Запада. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в социальной сети X.

«Атаки Украины на российские ядерные объекты и террор против железнодорожной инфраструктуры немыслимы без поддержки Запада и, очевидно, направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле».

При этом Дагделен призвала канцлера Германии Фридриха Мерца разъяснить, в какой степени американский командный центр в Висбадене участвовал в подготовке и проведении атак.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.