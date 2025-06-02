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17:30, 2 июня 2025Мир

В Германии заподозрили участие США в атаках Украины на Россию

Дагделен: Удары ВСУ по РФ были бы невозможны без поддержки Запада
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам были бы невозможны без поддержки Запада. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в социальной сети X.

«Атаки Украины на российские ядерные объекты и террор против железнодорожной инфраструктуры немыслимы без поддержки Запада и, очевидно, направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле».

При этом Дагделен призвала канцлера Германии Фридриха Мерца разъяснить, в какой степени американский командный центр в Висбадене участвовал в подготовке и проведении атак.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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