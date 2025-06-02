Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам были бы невозможны без поддержки Запада. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в социальной сети X.
«Атаки Украины на российские ядерные объекты и террор против железнодорожной инфраструктуры немыслимы без поддержки Запада и, очевидно, направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле».
При этом Дагделен призвала канцлера Германии Фридриха Мерца разъяснить, в какой степени американский командный центр в Висбадене участвовал в подготовке и проведении атак.
1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.