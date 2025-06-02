В Курске обломки беспилотника попали в многоэтажку

Хинштейн сообщил о попадании обломков БПЛА в Курске в многоэтажный дом

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в многоэтажный дом в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Он отметил, что в результате падения обломков беспилотника также произошло возгорание в частных домах и гараже. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

«На месте работают все оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорания», — указал Хинштейн.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Как рассказали местные жители, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов, в одном из районов виден густой черный дым.