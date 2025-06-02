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07:16, 2 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе министра ЖКХ освободили от отбытия наказания в колонии

В Новосибирске суд приговорил к 1,5 года колонии министра ЖКХ Архипова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Об этом сообщает РИА Новости.

Архипова признали виновным по статье 285 («Злоупотребление полномочиям») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ и назначали 1,5 года колонии общего режима. Суд назначил ему 1,5 года колонии, но освободил от наказания в связи с его отбытием.

25 июля 2018 года между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и бывшим региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» был заключен договор на десять лет. Исполнение договора на 2022 год было обеспечено банковской гарантией на сумму более 220 миллионов рублей. Архипов знал, что компания не исполнила свои обязательства и были основания для возврата денег. Действуя в интересах коммерческой организации, он принял незаконное решение и отозвал требование об уплате денег банком. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Также министр, не имея полномочий, в 2018 году с другой компанией по обращению с ТКО заключил договор на предоставление инвестиций из областного бюджета. Ущерб составил шесть миллионов рублей.

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