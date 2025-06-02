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19:05, 2 июня 2025Моя страна

В тоннеле России неожиданно появилась огромная «дыра в ад»

В тоннеле под Южно-Сахалинском неожиданно появилась огромная дыра
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал NashOstrov

В одном их старых японских тоннелей на острове Сахалин неожиданно появилась огромная дыра. Об этом сообщается в Telegram-канале NashOstrov.

Тоннель находится на заброшенной железнодорожной ветке, которая когда-то в прошлом соединяла Южно-Сахалинск и Холмск. На видео, публикуемом в сети, видно, что там обвалилась часть каменного свода и сейчас стекает вода. Также на записи очевидец говорит, что это настоящая «дыра в ад».

Железная дорога на юге Сахалина была построена японцами еще в 1921-1928 годах, и объединяла города Тойохара (нынешнее название — Южно-Сахалинск) и Маока (Холмск). По всей протяженности, около 80 километров, находятся 15 тоннелей и 35 мостов.

После поражения Японии в 1945-м остров Сахалин полностью вошел в состав СССР. По местной железной дороге все еще продолжали ездить советские поезда, но позднее, к середине 1990-х, значительная ее часть была закрыта и заброшена. Со временем объекты на ней сильно обветшали и многие были даже признаны аварийными.

Ранее таинственный подземный ход со стенами из белого камня откопали в Торжке. В самом центре города под землей оказался тоннель. У этого хода остались в целости стены.

Также катакомбы вместе с древними захоронениями исследовали вблизи Кисловодска. Там же археологи заметили следы разграблений, но это им не помешало отыскать ценные артефакты.

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