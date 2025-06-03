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16:33, 3 июня 2025Россия

22-летнюю россиянку нашли под окнами дома после ссоры с мужем

В Екатеринбурге 22-летнюю женщину нашли под окнами дома после ссоры с мужем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 22-летнюю женщину после ссоры с мужем нашли под окнами многоэтажного дома на улице Спутников. Спасти россиянку не удалось, об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, горожанка повздорила с супругом, находясь в квартире. Местные жители поделились, что у молодой женщины были «определенные психические проблемы».

В полиции Екатеринбурга пока ситуацию не комментировали. Как утверждает Е1.ru, по факту случившегося начали допрашивать свидетелей.

До этого сообщалось, что в деревне Новое Девяткино Ленинградской области 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом. Реанимировать юношу не смогли, по факту инцидента начали проводить проверку.

Еще раньше в Шушарах старшеклассницу с переломанными ребрами обнаружили под окнами девятиэтажки.

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