Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

В Шушарах старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

В петербургском поселке Шушары старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажного дома. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, мать девушки обратилась в экстренные службы. Женщина рассказала, что ее 17-летней дочери необходима срочная помощь. Родительница отметила, что школьница заперлась в своей комнате и никого не впускала.

Прибывшие спасатели обнаружили девушку не в квартире, а лежащей на асфальте на улице. Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра.

Удалось установить, что школьница не единственный ребенок в полной семье, которая ранее внимание правоохранителей не привлекала. Предположительно, девушка оставалась одна в своей комнате после конфликта с сестрой. Пострадавшая учится в одиннадцатом классе. О разочарованности в жизни близким она не говорила, но подавленное состояние и замкнутость стали поводом для наблюдения у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажного дома.