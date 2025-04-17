Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 17 апреля 2025Россия

Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

В Шушарах старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В петербургском поселке Шушары старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажного дома. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, мать девушки обратилась в экстренные службы. Женщина рассказала, что ее 17-летней дочери необходима срочная помощь. Родительница отметила, что школьница заперлась в своей комнате и никого не впускала.

Прибывшие спасатели обнаружили девушку не в квартире, а лежащей на асфальте на улице. Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра.

Удалось установить, что школьница не единственный ребенок в полной семье, которая ранее внимание правоохранителей не привлекала. Предположительно, девушка оставалась одна в своей комнате после конфликта с сестрой. Пострадавшая учится в одиннадцатом классе. О разочарованности в жизни близким она не говорила, но подавленное состояние и замкнутость стали поводом для наблюдения у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажного дома.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

    Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

    Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

    Европа не смогла испугать Додика санкциями

    Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

    Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

    В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

    В Петербурге школьный учитель разбил телефон о голову шестиклассника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости