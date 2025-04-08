Российскую школьницу в крови нашли под окнами многоэтажки

В Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажного дома

В Санкт-Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, прохожий заметил лежащую на асфальте девушку и вызвал скорую помощь. Рядом с ней мужчина также заметил разбитый телефон. Прибывшие медики не смогли реанимировать юную горожанку.

Семья школьницы никогда не состояла на учете. Мать несовершеннолетней отметила, что та накануне не высказывала негативных мыслей. Предсмертную записку оперативники в ее квартире не обнаружили.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве пропавшую под влиянием мошенников 15-летнюю школьницу нашли живой. Как отметили представители МВД России, в данный момент ведется поиск организаторов произошедшего.